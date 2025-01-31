«Это не моё решение». Главный тренер «Барыса» — об отъезде 11 игроков в сборную Казахстана

Главный тренер «Барыса» Галым Мамбеталиев прокомментировал нахождение 11 игроков основного состава своей команды в сборной Казахстана.

«11 игроков «Барыса» в сборную Казахстана на Азиаду – это не моё решение. Это решение руководства. Они посчитали так, значит, так нужно.

По Маттссону тренер вратарей сам определит, когда он будет готов. Тогда и выйдет», — передаёт слова Мамбеталиева корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Отметим, что, помимо этих 11 игроков, «Барыс» не может рассчитывать в выездной серии на нападающего Антона Бурдасова, получившего травму. Сегодня, 31 января, казахстанцы в Омске проиграли «Авангарду (1:5).