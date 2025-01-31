«Видеотренер сказал — надо брать запрос». Мамбеталиев — о неудачном челлендже «Барыса»

Главный тренер «Барыса» Галым Мамбеталиев высказался о взятии видеоповтора по поводу первого гола «Авангарда» (1:5), который оказался неудачным.

«Неудачный челлендж в первом периоде? Это не я решаю. У нас есть видеотренер, он сказал, что нужно брать запрос. Поэтому и взяли», — передаёт слова Мамбеталиева корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

На выезд «Барыс» отправился без 11 человек основного состава, которые находятся в расположении национальной команды Казахстана. Кроме того, в составе команды отсутствует форвард Антон Бурдасов.