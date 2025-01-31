«Дали болельщикам то, ради чего они пришли». Ги Буше — о крупной победе «Авангарда»

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше прокомментировал победу команды над «Барысом» (5:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Сегодня мы хотели начать лучше, чем в прошлом матче, когда мы расстроили болельщиков. И первый период был отличным в нашем исполнении, много получалось. В целом вся команда поработала хорошо и дала болельщикам то, ради чего они пришли на стадион», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

В нынешнем сезоне «Авангард» набрал 55 очков и занимает шестое место турнирной таблицы Восточной конференции. В следующей встрече омичи на выезде сыграют с минским «Динамо» 2 февраля.