«Это уже даже не смешно. За 20 лет такого не видел». Ги Буше — о травмах в «Авангарде»

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше высказался об эпидемии травм в команде.

«Такой ситуации я за 20 лет своей тренерской карьеры не видел никогда. Очень много травм! Ещё сегодня утром я был уверен, что с Ридом Буше всё хорошо, но оказалось всё серьёзнее, чем мы думали. У него перелом лицевой кости, ему предстоит операция. Затем – новость о том, что Серебряков и Башкиров заболели. Наконец, по ходу матча выбывает Холодилин с очень серьёзным повреждением, у него глубокий порез, займёт длительное время его восстановление. Я очень надеюсь, что на этом череда неприятностей закончится, потому что это уже даже не смешно», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.