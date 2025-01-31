Главный тренер «Авангарда» Ги Буше рассказал о ДТП, в которое попала его машина в Омске

Тренер «Авангарда» Ги Буше поделился подробностями аварии, в которую он попал по дороге на матч с «Барысом» (5:1) в регулярном чемпионате КХЛ. Тренер не пострадал, добрался до арены и привёл свою команду к победе.

«Я попал в ДТП по дороге на стадион. В машине не было нашего переводчика, как писали многие, я ехал со своей девушкой Вэлари и водителем Гришей. Авария произошла не по вине нашего водителя, он потрясающий человек, здорово водит машину, и сделал всё, чтобы избежать столкновения. Но получилось как получилось», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

В нынешнем сезоне «Авангард» набрал 55 очков и занимает шестое место турнирной таблицы Восточной конференции.