Главный тренер «Авангарда» Ги Буше рассказал о ДТП, в которое попала его машина в Омске
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Тренер «Авангарда» Ги Буше поделился подробностями аварии, в которую он попал по дороге на матч с «Барысом» (5:1) в регулярном чемпионате КХЛ. Тренер не пострадал, добрался до арены и привёл свою команду к победе.
Фонбет Чемпионат КХЛ
31 января 2025, пятница. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
5 : 1
Барыс
Астана
1:0 Мартынов (Верба, Коледов) – 06:28 (5x5) 2:0 Окулов (Якупов, Фьоре) – 07:01 (5x4) 3:0 Окулов (Спунер, Якупов) – 16:11 (5x5) 3:1 Муратов (Бочаров) – 26:13 (5x5) 4:1 Каблуков (Воронков, Кулик) – 48:42 (5x5) 5:1 Спунер (Мартынов, Чистяков) – 55:32 (5x5)
«Я попал в ДТП по дороге на стадион. В машине не было нашего переводчика, как писали многие, я ехал со своей девушкой Вэлари и водителем Гришей. Авария произошла не по вине нашего водителя, он потрясающий человек, здорово водит машину, и сделал всё, чтобы избежать столкновения. Но получилось как получилось», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
В нынешнем сезоне «Авангард» набрал 55 очков и занимает шестое место турнирной таблицы Восточной конференции.
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