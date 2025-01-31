Ги Буше: у «Авангарда» идёт речь о том, чтобы выживать. Но терять наш стиль не планируем

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше заявил, что команда будет грамотно адаптироваться к предстоящим вызовам в связи с большим количеством травм.

«Изменится ли тактика «Авангарда» в связи с полным лазаретом? Всегда приходится адаптироваться к обстоятельствам, вносить коррективы. Где-то мы можем сыграть с акцентом на оборону, но иногда придётся действовать агрессивно.

Вообще, сейчас речь идёт не о том, чтобы выигрывать или проигрывать, а о том, чтобы выживать. Нам предстоит длительный выезд, будем играть с хорошими командами, так что многим ребятам придётся проводить много времени на льду. Главное здесь будет – грамотный подход к тренировкам и распределение игрового времени. Нельзя просто отсиживаться в обороне и надеяться, что так получится выиграть.

Свой стиль мы терять не планируем, но мы будем стараться грамотно отвечать на те вызовы, которые перед нами стоят», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.