Агент Эрика О’Делла оценил дебютные матчи канадца за «Ак Барс»

Агент Глеб Чистяков, представляющий интересы нападающего «Ак Барса» Эрика О’Делла, оценил начало карьеры своего клиента в казанском клубе.

— Как оцените дебют Эрика О’Делла за «Ак Барс»?

— Оценю нормально в целом — с учётом того, что Эрик больше трёх с половиной месяцев не играл. Он набирает форму. Я знаю, что клуб не форсирует, надеется на его успешное выступление в плей-офф.

— В «Ак Барсе» на Эрика надеются именно как на снайперскую, атакующую силу?

— Нет, он может много важной работы делать — и борьбу выигрывать, и вбрасывания. В «Ак Барсе» и помимо Эрика есть кому забивать. Он много полезной работы делает, — сказал Чистяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

О’Делл перешёл в «Ак Барс» в декабре, подписав контракт до конца сезона. Ранее он выступал за московское «Динамо». В составе казанской команды канадец в трёх матчах не отметился результативными действиями.