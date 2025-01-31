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«С такими ещё сложнее». Форвард «Авангарда» — о матче с полуосновным составом «Барыса»

«С такими ещё сложнее». Форвард «Авангарда» — о матче с полуосновным составом «Барыса»
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Нападающий «Авангарда» Илья Каблуков прокомментировал победу над «Барысом» (5:1), который из-за разных обстоятельств не смог рассчитывать на 12 игроков основного состава.

Фонбет Чемпионат КХЛ
31 января 2025, пятница. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
5 : 1
Барыс
Астана
1:0 Мартынов (Верба, Коледов) – 06:28 (5x5)     2:0 Окулов (Якупов, Фьоре) – 07:01 (5x4)     3:0 Окулов (Спунер, Якупов) – 16:11 (5x5)     3:1 Муратов (Бочаров) – 26:13 (5x5)     4:1 Каблуков (Воронков, Кулик) – 48:42 (5x5)     5:1 Спунер (Мартынов, Чистяков) – 55:32 (5x5)    

«Сейчас нет слабых команд, все могут выйти и сыграть, как в последний раз. В «Барысе» ребята бьются, хотят закрепиться в составе, с такими ещё сложнее играть. По игре: когда давали чуть слабины, то возникали небольшие проблемы. В целом выполняли всё, что тренер говорил на установке, контролировали игру.

Мой гол? Тренер просит больше бросать. Наша игра простая: везде идти в давление, контролировать шайбу. Все ребята, которые сейчас заменяют травмированных, могут это выполнять и играть в хоккей «Авангарда», — передаёт слова Каблукова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

11 игроков «Барыса» вызваны в сборную Казахстана, Антон Бурдасов не участвовал в матче из-за травмы.

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