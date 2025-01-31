«С такими ещё сложнее». Форвард «Авангарда» — о матче с полуосновным составом «Барыса»

Нападающий «Авангарда» Илья Каблуков прокомментировал победу над «Барысом» (5:1), который из-за разных обстоятельств не смог рассчитывать на 12 игроков основного состава.
«Сейчас нет слабых команд, все могут выйти и сыграть, как в последний раз. В «Барысе» ребята бьются, хотят закрепиться в составе, с такими ещё сложнее играть. По игре: когда давали чуть слабины, то возникали небольшие проблемы. В целом выполняли всё, что тренер говорил на установке, контролировали игру.
Мой гол? Тренер просит больше бросать. Наша игра простая: везде идти в давление, контролировать шайбу. Все ребята, которые сейчас заменяют травмированных, могут это выполнять и играть в хоккей «Авангарда», — передаёт слова Каблукова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
11 игроков «Барыса» вызваны в сборную Казахстана, Антон Бурдасов не участвовал в матче из-за травмы.
- 31 января 2025
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