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Минское «Динамо» подписало новый контракт с защитником Джошем Бруком

Минское «Динамо» подписало новый контракт с защитником Джошем Бруком
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Защитник Джош Брук и минское «Динамо» заключили новое соглашение, рассчитанное до конца сезона-2026/2027. Об этом сообщает пресс-служба команды на официальном сайте.

Джош присоединился к минскому «Динамо» перед стартом сезона-2024/2025. За 46 матчей Брук набрал 10 (2+8) очков. На данный момент защитник входит в шестёрку хоккеистов «Динамо» по показателю полезности – «+10».

В АХЛ Брук выступал за «Калгари Рэнглерс» и «Лаваль Рокет». Суммарно в лиге: 121 матч, 35 (7+28) очков, «+9». В составе сборной Канады – участник юниорского (U18) и молодёжного (U20) чемпионатов мира. В 2017 году защитник был выбран на драфте НХЛ во втором раунде под общим 56-м номером клубом «Монреаль Канадиенс».

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