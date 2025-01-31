«Сочи» обыграл «Куньлунь», прервав четырёхматчевую серию поражений
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В эти минуты на арене «Арена-Мытищи» завершился матч регулярного чемпионата КХЛ. Пекинский «Куньлунь» уступил «Сочи» со счётом 2:4.
Фонбет Чемпионат КХЛ
31 января 2025, пятница. 19:30 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
2 : 4
ХК Сочи
Сочи
1:0 Шаров (Кленденинг) – 12:06 (5x5) 1:1 Швырёв (Венгрыжановский, Волков) – 22:58 (4x5) 1:2 Попов – 26:12 (5x5) 1:3 Федотов (Хохлачёв, Биттен) – 28:14 (5x3) 2:3 Сомерби (Вон, Элинюк) – 32:40 (5x5) 2:4 Швырёв (Хафизов, Тянулин) – 58:34 (en)
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
В составе команды-победителя шайбами отметились Игорь Швырёв (оформил дубль), Сергей Попов, Максим Федотов. У «Куньлуня» отличились Александр Шаров и Дойл Сомерби.
«Сочи» прервал свою серию поражений, насчитывавшую четыре встречи. В следующем матче сочинская команда сыграет на выезде в Челябинске с «Трактором» (2 февраля).
«Куньлунь» прервал серию из двух побед. В следующей встрече команда из Пекина сыграет в подмосковных Мытищах с казанским «Ак Барсом». Матч состоится 2 февраля.
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