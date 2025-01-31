Результаты матчей КХЛ 31 января 2025 года
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В последний день января в рамках Континентальной хоккейной лиги состоялось три матча. «Чемпионат» предлагает своим читателям ознакомиться с их результатами.
Фонбет Чемпионат КХЛ
31 января 2025, пятница. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
5 : 1
Барыс
Астана
1:0 Мартынов (Верба, Коледов) – 06:28 (5x5) 2:0 Окулов (Якупов, Фьоре) – 07:01 (5x4) 3:0 Окулов (Спунер, Якупов) – 16:11 (5x5) 3:1 Муратов (Бочаров) – 26:13 (5x5) 4:1 Каблуков (Воронков, Кулик) – 48:42 (5x5) 5:1 Спунер (Мартынов, Чистяков) – 55:32 (5x5)
«Авангард» на своём льду уверенно разобрался с «Барысом», который остался без 12 игроков основного состава. 11 хоккеистов отправились в расположение сборной Казахстана, а 12-й, Антон Бурдасов, пропускал игру из-за травмы.
Фонбет Чемпионат КХЛ
31 января 2025, пятница. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
1 : 3
Ак Барс
Казань
0:1 Бровкин (Кателевский, Лямкин) – 10:34 (5x5) 0:2 Барабанов (Марченко) – 12:29 (5x5) 1:2 Неколенко (Баранцев, Михайлов) – 30:28 (5x3) 1:3 Яшкин (Марченко) – 59:16 (en)
«Ак Барс» решил все вопросы с победителем ещё в первом периоде, а в самой концовке забросил шайбу в пустые ворота. На тренерском мостике «Лады» находился её капитан Михаил Фисенко, восстанавливающийся после травмы.
Фонбет Чемпионат КХЛ
31 января 2025, пятница. 19:30 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
2 : 4
ХК Сочи
Сочи
1:0 Шаров (Кленденинг) – 12:06 (5x5) 1:1 Швырёв (Венгрыжановский, Волков) – 22:58 (4x5) 1:2 Попов – 26:12 (5x5) 1:3 Федотов (Хохлачёв, Биттен) – 28:14 (5x3) 2:3 Сомерби (Вон, Элинюк) – 32:40 (5x5) 2:4 Швырёв (Хафизов, Тянулин) – 58:34 (en)
«Сочи» удалось прервать серию поражений, насчитывавшую четыре матча. А вот «Куньлунь», наоборот, проиграл впервые за две встречи.
Комментарии
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