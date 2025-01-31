Результаты матчей КХЛ 31 января 2025 года

В последний день января в рамках Континентальной хоккейной лиги состоялось три матча. «Чемпионат» предлагает своим читателям ознакомиться с их результатами.

«Авангард» на своём льду уверенно разобрался с «Барысом», который остался без 12 игроков основного состава. 11 хоккеистов отправились в расположение сборной Казахстана, а 12-й, Антон Бурдасов, пропускал игру из-за травмы.

«Ак Барс» решил все вопросы с победителем ещё в первом периоде, а в самой концовке забросил шайбу в пустые ворота. На тренерском мостике «Лады» находился её капитан Михаил Фисенко, восстанавливающийся после травмы.

«Сочи» удалось прервать серию поражений, насчитывавшую четыре матча. А вот «Куньлунь», наоборот, проиграл впервые за две встречи.