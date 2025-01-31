Главный тренер «Ак Барса» Гатиятулин отреагировал на победу над «Ладой»
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Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал победу над «Ладой» (3:1) во встрече регулярного чемпионата КХЛ.
Фонбет Чемпионат КХЛ
31 января 2025, пятница. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
1 : 3
Ак Барс
Казань
0:1 Бровкин (Кателевский, Лямкин) – 10:34 (5x5) 0:2 Барабанов (Марченко) – 12:29 (5x5) 1:2 Неколенко (Баранцев, Михайлов) – 30:28 (5x3) 1:3 Яшкин (Марченко) – 59:16 (en)
«Мы помнили, что матчи с «Ладой» в этом сезоне складывались непросто, обращали на это внимание при подготовке. Первый период провели хорошо, все четыре звена больше играли в атаке. Во втором периоде удаления придали сопернику уверенности, мы пропустили гол, игра выравнялась, но третий период мы сыграли по счёту и выполняли то, что нужно. Хочу поблагодарить наших болельщиков на выезде, их было хорошо слышно, спасибо за это», — приводит слова Гатиятулина пресс-служба «Ак Барса» на официальном сайте.
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