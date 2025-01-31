Главный тренер «Ак Барса» Гатиятулин отреагировал на победу над «Ладой»

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал победу над «Ладой» (3:1) во встрече регулярного чемпионата КХЛ.

«Мы помнили, что матчи с «Ладой» в этом сезоне складывались непросто, обращали на это внимание при подготовке. Первый период провели хорошо, все четыре звена больше играли в атаке. Во втором периоде удаления придали сопернику уверенности, мы пропустили гол, игра выравнялась, но третий период мы сыграли по счёту и выполняли то, что нужно. Хочу поблагодарить наших болельщиков на выезде, их было хорошо слышно, спасибо за это», — приводит слова Гатиятулина пресс-служба «Ак Барса» на официальном сайте.