Александр Овечкин оценил игру Дюбуа и белоруса Протаса за «Вашингтон»

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин не скупился на слова похвалы в адрес своих одноклубников. Речь идёт про Пьер-Люка Дюбуа, Алексея Протаса и Коннора Макмайкла.

«Дюбуа? Он, Про [Алексей Протас], Майки [Коннор Макмайкл] — все эти парни играют хорошо, усердно. Мы счастливы, что они играют в нашей команде», — приводит слова Овечкина телеграм-канал команды российского хоккеиста.

26-летний Дюбуа в нынешнем сезоне за 51 матч набрал 41 (11+30) очко.

24-летний Протас за 51 встречу сумел забросить 21 шайбу и отдать 22 результативные передачи.

24-летний МакМайкл за это же количество игр набрал 38 (18+20) очков.