Сергачёв попал в символическую сборную «Юты» XXI века, клуб проводит первый сезон в НХЛ

Российский защитник Михаил Сергачёв, выступающий за клуб НХЛ «Юта», попал в символическую сборную команды за XXI век.
Вместе с Сергачёвым в первой команде оказались вратарь Карел Веймелка, защитник Майкл Кесселринг, а также форварды Клейтон Келлер, Дилан Гюнтер и Логан Кули.
Во вторую команду попали вратарь Коннор Ингрэм, Олли Мяяття, Иэн Коул, Ник Шмальц, Джек Макбэйн и
Александр Керфут.
Отметим, что «Юта» проводит свой первый сезон в Национальной хоккейной лиге, клуб по-прежнему не имеет официального названия и находится в процессе его выбора. Сейчас команда, которую тренирует Андре Туриньи, располагается на 24-м месте в общей таблице НХЛ.
Фото: НХЛ
Фото: НХЛ