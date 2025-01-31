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Сергачёв попал в символическую сборную «Юты» XXI века, клуб проводит первый сезон в НХЛ

Сергачёв попал в символическую сборную «Юты» XXI века, клуб проводит первый сезон в НХЛ
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Российский защитник Михаил Сергачёв, выступающий за клуб НХЛ «Юта», попал в символическую сборную команды за XXI век.

Вместе с Сергачёвым в первой команде оказались вратарь Карел Веймелка, защитник Майкл Кесселринг, а также форварды Клейтон Келлер, Дилан Гюнтер и Логан Кули.

Во вторую команду попали вратарь Коннор Ингрэм, Олли Мяяття, Иэн Коул, Ник Шмальц, Джек Макбэйн и
Александр Керфут.

Отметим, что «Юта» проводит свой первый сезон в Национальной хоккейной лиге, клуб по-прежнему не имеет официального названия и находится в процессе его выбора. Сейчас команда, которую тренирует Андре Туриньи, располагается на 24-м месте в общей таблице НХЛ.

Фото: НХЛ

Фото: НХЛ

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