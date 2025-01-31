«Вегас» подписал годичный контракт с двукратным обладателем Кубка Стэнли Саадом

Американский нападающий Брэндон Саад, ранее разорвавший контракт с «Сент-Луисом», стал игроком «Вегас Голден Найтс», подписав контракт на год с зарплатой в $ 1,5 млн. Об этом сообщает журналист Эллиотт Фридман на своей станице в социальной сети.

32-летний Саад был выбран на драфте НХЛ 2011 года «Чикаго Блэкхоукс» во втором раунде под общим 43-м номером. Вместе с клубом он дважды становился обладателем Кубка Стэнли (2013, 2015). В июле 2021 года он подписал пятилетний контракт с «Сент-Луис Блюз» на сумму $ 22,5 млн. Кэпхит — $ 4,5 млн.

Саад — обладатель золотых медалей юниорского чемпионата мира 2010 года в составе сборной США.