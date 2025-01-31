Овечкин высказался о работе тренерском штабе «Вашингтона»

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин оценил работу тренерского штаба «Кэпиталз».

«Работа тренерского штаба? Я думаю, тренерский штаб проделал отличную работу! Мы идём правильным путём, играем по правильной системе, и у нас хороший состав», — приводит слова Овечкина телеграм-канал команды российского хоккеиста.

«Вашингтон Кэпиталз» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 74 очка после 51 сыгранной встречи. В следующей игре столичная команда дома встретится с лидером Западной конференции — «Виннипег Джетс». Игра состоится 2 февраля и начнётся в 3:00 мск.