Результаты матчей ВХЛ 31 января 2025 года

В последний январский день в OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ прошли шесть матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Турнирную таблицу Всероссийской хоккейной лиги возглавляет «Динамо» из Санкт-Петербурга, которое набрало 70 очков после 47 сыгранных матчей. На втором месте находится «Горняк-УГМК» из Верхней Пышмы также с 70 очками. Замыкает тройку лидеров «Торпедо-Горький», имеющий 69 очков. На последнем месте в регулярном чемпионате ВХЛ расположился «Юнисон-Москва», который сумел заработать лишь 29 очков за 46 встреч.

Действующим обладателем Кубка Петрова является «Нефтяник» из Альметьевска.