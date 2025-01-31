Результаты матчей ВХЛ 31 января 2025 года
Поделиться
В последний январский день в OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ прошли шесть матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
31 января 2025, пятница. 17:30 МСК
ХК Юнисон-Москва
Москва
Окончен
1 : 2
ЦСК ВВС
Самара
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
31 января 2025, пятница. 18:30 МСК
ХК Тамбов
Тамбов
Окончен
4 : 3
ОТ
Сокол
Красноярск
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
31 января 2025, пятница. 19:00 МСК
СКА-Нева
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Б
Кристалл
Саратов
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
31 января 2025, пятница. 19:00 МСК
Динамо СПб
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 2
Дизель
Пенза
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
31 января 2025, пятница. 19:00 МСК
Буран
Воронеж
Окончен
3 : 8
Металлург Нк
Новокузнецк
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
31 января 2025, пятница. 19:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
2 : 3
Динамо-Алтай
Барнаул
Турнирную таблицу Всероссийской хоккейной лиги возглавляет «Динамо» из Санкт-Петербурга, которое набрало 70 очков после 47 сыгранных матчей. На втором месте находится «Горняк-УГМК» из Верхней Пышмы также с 70 очками. Замыкает тройку лидеров «Торпедо-Горький», имеющий 69 очков. На последнем месте в регулярном чемпионате ВХЛ расположился «Юнисон-Москва», который сумел заработать лишь 29 очков за 46 встреч.
Действующим обладателем Кубка Петрова является «Нефтяник» из Альметьевска.
Комментарии
- 31 января 2025
-
23:43
-
23:36
-
23:29
-
23:22
-
23:14
-
22:50
-
22:25
-
22:00
-
21:50
-
21:06
-
20:35
-
20:28
-
20:22
-
20:20
-
20:18
-
20:15
-
20:13
-
20:10
-
20:04
-
19:50
-
19:31
-
18:58
-
18:49
-
18:35
-
18:15
-
17:44
-
17:39
-
17:15
-
16:44
-
16:20
-
15:45
-
15:21
-
15:16
-
15:00
-
14:40