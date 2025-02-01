Коваленко травмирован и вернётся в состав «Сан-Хосе» после Турнира четырёх наций — Пашелка

Российский нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Николай Коваленко получил травму, сообщил журналист Кёртис Пашелка в социальной сети X.

Как сообщает источник со ссылкой на главного тренера «Шаркс» Райана Варсофски, Коваленко не вернётся в строй до перерыва в регулярном чемпионате НХЛ на Турнир четырех наций, который пройдёт с 12 по 20 февраля в двух североамериканских городах — Монреале и Бостоне.

25-летний Николай Коваленко начал свой дебютный сезон в НХЛ в составе «Колорадо Эвеланш», 9 декабря 2024 года хоккеист был обменян в «Сан-Хосе». На счету нападающего пять заброшенных шайб и 11 результативных передач в 45 матчах регулярного чемпионата.

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