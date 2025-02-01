«Рейнджерс» и «Ванкувер» провели большой обмен с участием Джей Ти Миллера — Ларри Брукс

31-летний американский нападающий Джей Ти Миллер перешёл из «Ванкувер Кэнакс» в «Нью-Йорк Рейнджерс» в рамках комплексного обмена игроками, сообщает инсайдер Ларри Брукс в социальной сети X.

По данным источника, в результате этой сделки «Рейнджерс» получили Миллера и двух проспектов в обмен на 25-летнего чешского нападающего Филипа Хитила, 22-летнего американского защитника Виктора Манчини и защищённый выбор в первом раунде драфта.

Джей Ти Миллер в 2011 году был выбран на драфте «Нью-Йорк Рейнджерс» и выступал за этот клуб до февраля 2018 года, с сезона-2019/2020 нападающий играл за «Ванкувер». В текущем сезоне на его счету 35 очков (9+26) в 40 матчах.

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