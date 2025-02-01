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Джей Ти Миллер перешёл из «Ванкувера» в «Рейнджерс» в рамках большого обмена игроками

Джей Ти Миллер перешёл из «Ванкувера» в «Рейнджерс» в рамках большого обмена игроками
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Официальный аккаунт НХЛ в социальной сети X объявил о проведении масштабной сделки по переходу игроков между «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Ванкувер Кэнакс».

Из «Ванкувера» в «Рейнджерс» перешли 31-летний нападающий Джей Ти Миллер, 25-летний защитник Эрик Бреннстрём и 20-летний защитник Джексон Доррингтон. «Кэнакс» получили от ньюйоркцев 25-летнего чешского нападающего Филипа Хитила, 22-летнего американского защитника Виктора Манчини и защищённый выбор в первом раунде драфта-2025.

Джей Ти Миллер в 2011 году был выбран на драфте «Нью-Йорк Рейнджерс» и выступал за этот клуб до февраля 2018 года, с сезона-2019/2020 нападающий играл за «Ванкувер». В текущем сезоне на его счету 35 очков (9+26) в 40 матчах.

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