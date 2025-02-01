Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Хет-трик Ивана Мирошниченко принёс победу фарм-клубу «Вашингтона» в матче АХЛ

Хет-трик Ивана Мирошниченко принёс победу фарм-клубу «Вашингтона» в матче АХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь на 1 февраля (мск) завершился матч регулярного чемпионата АХЛ между командами «Херши Бэрс» и «Бриджпорт Айлендерс». Встреча закончилась победой фарм-клуба «Вашингтон Кэпиталз» со счётом 5:4.

В составе победителей сразу три заброшенные шайбы в свой актив записал российский форвард Иван Мирошниченко. Для нападающего это второй хет-трик в карьере АХЛ. Стоит отметить, что после окончания матча Мирошниченко был признан первой звездой данной встречи.

Напомним, 10 января Мирошниченко был переведён в состав «Херши Бэрс». Вместо 20‑летнего россиянина в основу столичного клуба вызвали 26‑летнего нападающий Итэна Франка. Мирошниченко подписал контракт новичка с «Вашингтоном», когда ему было 19 лет. Столичный клуб выбрал форварда под общим 20-м номером в первом раунде драфта НХЛ — 2022.

Мирошниченко в раздевалке «Вашингтона» оценил свой дебют в НХЛ

Материалы по теме
«Вашингтон» отправил Ивана Мирошниченко в АХЛ, в основу вызвали другого игрока
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android