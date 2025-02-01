Хет-трик Ивана Мирошниченко принёс победу фарм-клубу «Вашингтона» в матче АХЛ

В ночь на 1 февраля (мск) завершился матч регулярного чемпионата АХЛ между командами «Херши Бэрс» и «Бриджпорт Айлендерс». Встреча закончилась победой фарм-клуба «Вашингтон Кэпиталз» со счётом 5:4.

В составе победителей сразу три заброшенные шайбы в свой актив записал российский форвард Иван Мирошниченко. Для нападающего это второй хет-трик в карьере АХЛ. Стоит отметить, что после окончания матча Мирошниченко был признан первой звездой данной встречи.

Напомним, 10 января Мирошниченко был переведён в состав «Херши Бэрс». Вместо 20‑летнего россиянина в основу столичного клуба вызвали 26‑летнего нападающий Итэна Франка. Мирошниченко подписал контракт новичка с «Вашингтоном», когда ему было 19 лет. Столичный клуб выбрал форварда под общим 20-м номером в первом раунде драфта НХЛ — 2022.

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