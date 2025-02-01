Шайба Кирилла Марченко помогла «Коламбусу» обыграть в овертайме «Юту»

В ночь с 31 января на 1 февраля мск на льду арены «Дельта-центр» в Солт-Лейк-Сити (США, штат Юта) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между ХК «Юта» и «Коламбус Блю Джекет». Гости выиграли встречу в овертайме со счётом 3:2 OT, уступая со счётом 0:2 в третьем периоде.

В составе «Коламбуса» заброшенной шайбой отметился российский нападающий Кирилл Марченко, который на 47-й минуте забил первый гол «Блю Джекетс» в матче и положил начало успешному камбэку гостей.

«Юта» потерпела поражения в четырёх матчах подряд, при этом в двух последних — в овертайме. «Коламбус», напротив, выиграл в овертайме три встречи кряду.