Шайба Кирилла Марченко помогла «Коламбусу» обыграть в овертайме «Юту»
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В ночь с 31 января на 1 февраля мск на льду арены «Дельта-центр» в Солт-Лейк-Сити (США, штат Юта) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между ХК «Юта» и «Коламбус Блю Джекет». Гости выиграли встречу в овертайме со счётом 3:2 OT, уступая со счётом 0:2 в третьем периоде.
НХЛ — регулярный чемпионат
01 февраля 2025, суббота. 05:00 МСК
Юта
Солт-Лейк-Сити
Окончен
2 : 3
ОТ
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Шмальц (Хэйтон, Келлер) – 20:41 (pp) 2:0 Керфут (Марино, Келлер) – 40:29 2:1 Марченко (Фантилли, Веренски) – 46:25 2:2 Джонсон (ван Римсдайк, Фаббро) – 51:42 2:3 Веренски – 61:01
В составе «Коламбуса» заброшенной шайбой отметился российский нападающий Кирилл Марченко, который на 47-й минуте забил первый гол «Блю Джекетс» в матче и положил начало успешному камбэку гостей.
«Юта» потерпела поражения в четырёх матчах подряд, при этом в двух последних — в овертайме. «Коламбус», напротив, выиграл в овертайме три встречи кряду.
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