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Юта — Коламбус Блю Джекетс, результат матча 1 февраля 2024, счет 2:3 OT, НХЛ 2024-2025

Шайба Кирилла Марченко помогла «Коламбусу» обыграть в овертайме «Юту»
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В ночь с 31 января на 1 февраля мск на льду арены «Дельта-центр» в Солт-Лейк-Сити (США, штат Юта) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между ХК «Юта» и «Коламбус Блю Джекет». Гости выиграли встречу в овертайме со счётом 3:2 OT, уступая со счётом 0:2 в третьем периоде.

НХЛ — регулярный чемпионат
01 февраля 2025, суббота. 05:00 МСК
Юта
Солт-Лейк-Сити
Окончен
2 : 3
ОТ
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Шмальц (Хэйтон, Келлер) – 20:41 (pp)     2:0 Керфут (Марино, Келлер) – 40:29     2:1 Марченко (Фантилли, Веренски) – 46:25     2:2 Джонсон (ван Римсдайк, Фаббро) – 51:42     2:3 Веренски – 61:01    

В составе «Коламбуса» заброшенной шайбой отметился российский нападающий Кирилл Марченко, который на 47-й минуте забил первый гол «Блю Джекетс» в матче и положил начало успешному камбэку гостей.

«Юта» потерпела поражения в четырёх матчах подряд, при этом в двух последних — в овертайме. «Коламбус», напротив, выиграл в овертайме три встречи кряду.

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