Ассист Маккиннона и дубль Друена помогли «Колорадо» всухую разгромить «Сент-Луис» в НХЛ
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В ночь на 1 февраля мск на льду «Болл-Арены» в Денвере (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Колорадо Эвеланш» и «Сент-Луис Блюз». Победу с разгромным счётом 5:0 одержали хозяева.
НХЛ — регулярный чемпионат
01 февраля 2025, суббота. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
5 : 0
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Друен (Пярссинен, Миддлтон) – 04:57 2:0 Нечас (Тэйвз, Лехконен) – 07:39 3:0 Друен – 14:43 (pp) 4:0 Макар (Маккиннон, Друен) – 17:25 (pp) 5:0 Кивиранта – 52:21
В составе «Колорадо» две заброшенные шайбы в свой актив записал Джонатан Друен, ещё по разу в сегодняшней встрече отличились Мартин Нечас, Кейл Макар и Йоэль Кивиранта. Звёздный форвард хозяев Натан Маккиннон, лидирующий в списке лучших бомбардиров сезона НХЛ, отметился результативным пасом.
После данного матча в активе «Колорадо» стало 62 очка, они идут на 6-м месте таблицы Запада, «Сент-Луис» занимает 11-е место, имея в активе 50 очков.
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