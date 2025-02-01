Ассист Маккиннона и дубль Друена помогли «Колорадо» всухую разгромить «Сент-Луис» в НХЛ

В ночь на 1 февраля мск на льду «Болл-Арены» в Денвере (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Колорадо Эвеланш» и «Сент-Луис Блюз». Победу с разгромным счётом 5:0 одержали хозяева.

В составе «Колорадо» две заброшенные шайбы в свой актив записал Джонатан Друен, ещё по разу в сегодняшней встрече отличились Мартин Нечас, Кейл Макар и Йоэль Кивиранта. Звёздный форвард хозяев Натан Маккиннон, лидирующий в списке лучших бомбардиров сезона НХЛ, отметился результативным пасом.

После данного матча в активе «Колорадо» стало 62 очка, они идут на 6-м месте таблицы Запада, «Сент-Луис» занимает 11-е место, имея в активе 50 очков.