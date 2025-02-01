Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Ассист Маккиннона и дубль Друена помогли «Колорадо» всухую разгромить «Сент-Луис» в НХЛ

Ассист Маккиннона и дубль Друена помогли «Колорадо» всухую разгромить «Сент-Луис» в НХЛ
Комментарии

В ночь на 1 февраля мск на льду «Болл-Арены» в Денвере (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Колорадо Эвеланш» и «Сент-Луис Блюз». Победу с разгромным счётом 5:0 одержали хозяева.

НХЛ — регулярный чемпионат
01 февраля 2025, суббота. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
5 : 0
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Друен (Пярссинен, Миддлтон) – 04:57     2:0 Нечас (Тэйвз, Лехконен) – 07:39     3:0 Друен – 14:43 (pp)     4:0 Макар (Маккиннон, Друен) – 17:25 (pp)     5:0 Кивиранта – 52:21    

В составе «Колорадо» две заброшенные шайбы в свой актив записал Джонатан Друен, ещё по разу в сегодняшней встрече отличились Мартин Нечас, Кейл Макар и Йоэль Кивиранта. Звёздный форвард хозяев Натан Маккиннон, лидирующий в списке лучших бомбардиров сезона НХЛ, отметился результативным пасом.

После данного матча в активе «Колорадо» стало 62 очка, они идут на 6-м месте таблицы Запада, «Сент-Луис» занимает 11-е место, имея в активе 50 очков.

Материалы по теме
«Мы в шоке». Натан Маккиннон — о неожиданном переходе Микко Рантанена в «Каролину»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android