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Маккиннон увеличил отрыв от Драйзайтля и Кучерова в гонке бомбардиров НХЛ

Маккиннон увеличил отрыв от Драйзайтля и Кучерова в гонке бомбардиров НХЛ
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В ночь на 1 февраля мск на льду «Болл-Арены» в Денвере (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Колорадо Эвеланш» и «Сент-Луис Блюз». Победу с разгромным счётом 5:0 одержали хозяева, а их звёздный форвард Натан Маккиннон отметился голевым пасом, улучшив своё положение в списке лучших бомбардиров текущего сезона.

НХЛ — регулярный чемпионат
01 февраля 2025, суббота. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
5 : 0
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Друен (Пярссинен, Миддлтон) – 04:57     2:0 Нечас (Тэйвз, Лехконен) – 07:39     3:0 Друен – 14:43 (pp)     4:0 Макар (Маккиннон, Друен) – 17:25 (pp)     5:0 Кивиранта – 53:21    

Канадец продолжает возглавлять бомбардирскую гонку, теперь в его активе 79 очков (19 голов + 60 результативных передач). На втором месте находится немецкий нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль, на счету которого 76 очков (36+40).

На третьей позиции — российская звезда «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, набравший 75 очков (23+52).

Сколько платят хоккеистам НХЛ в 2024 году:

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