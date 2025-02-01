Маккиннон увеличил отрыв от Драйзайтля и Кучерова в гонке бомбардиров НХЛ

В ночь на 1 февраля мск на льду «Болл-Арены» в Денвере (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Колорадо Эвеланш» и «Сент-Луис Блюз». Победу с разгромным счётом 5:0 одержали хозяева, а их звёздный форвард Натан Маккиннон отметился голевым пасом, улучшив своё положение в списке лучших бомбардиров текущего сезона.

Канадец продолжает возглавлять бомбардирскую гонку, теперь в его активе 79 очков (19 голов + 60 результативных передач). На втором месте находится немецкий нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль, на счету которого 76 очков (36+40).

На третьей позиции — российская звезда «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, набравший 75 очков (23+52).

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