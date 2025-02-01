Кирилл Марченко признан НХЛ второй звездой матча «Юта» — «Коламбус»

Российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Кирилл Марченко был признан экспертами НХЛ второй звездой матча регулярного чемпионата с «Ютой» (3:2 OT), который завершился в Солт-Лейк-Сити в ночь с 31 января на 1 февраля мск. На счету Марченко в этой игре — заброшенная шайба на 47-й минуте, которая положила начало камбэку его команды.

Статус первой звезды матча получил защитник «Коламбуса» Зак Веренски, на счету которого победный гол в овертайме и результативный пас в комбинации с голом Марченко. Третьей звездой стал нападающий «Юты» Клейтон Келлер, оформивший два результативных паса.

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