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Кирилл Марченко признан НХЛ второй звездой матча «Юта» — «Коламбус»

Кирилл Марченко признан НХЛ второй звездой матча «Юта» — «Коламбус»
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Российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Кирилл Марченко был признан экспертами НХЛ второй звездой матча регулярного чемпионата с «Ютой» (3:2 OT), который завершился в Солт-Лейк-Сити в ночь с 31 января на 1 февраля мск. На счету Марченко в этой игре — заброшенная шайба на 47-й минуте, которая положила начало камбэку его команды.

НХЛ — регулярный чемпионат
01 февраля 2025, суббота. 05:00 МСК
Юта
Солт-Лейк-Сити
Окончен
2 : 3
ОТ
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Шмальц (Хэйтон, Келлер) – 20:41 (pp)     2:0 Керфут (Марино, Келлер) – 40:29     2:1 Марченко (Фантилли, Веренски) – 46:25     2:2 Джонсон (ван Римсдайк, Фаббро) – 51:42     2:3 Веренски (Силлинджер) – 61:01    

Статус первой звезды матча получил защитник «Коламбуса» Зак Веренски, на счету которого победный гол в овертайме и результативный пас в комбинации с голом Марченко. Третьей звездой стал нападающий «Юты» Клейтон Келлер, оформивший два результативных паса.

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