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НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 1 февраля

НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 1 февраля
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Сегодня, 1 февраля, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели четыре встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами сыгранных матчей регулярки нынешнего сезона.

НХЛ — регулярный чемпионат
01 февраля 2025, суббота. 03:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
4 : 3
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Маклауд (Далин, Куинн) – 02:25     2:0 Кулих (Далин, Пауэр) – 08:41     2:1 Евангелиста (Бэррон, О'Райлли) – 10:56     2:2 Шей (Сиссонс, Маккэррон) – 17:06     2:3 Новак (Шей, Свечков) – 22:51     3:3 Цукер (Так) – 32:26     4:3 Кулих (Томпсон, Петерка) – 57:56    
НХЛ — регулярный чемпионат
01 февраля 2025, суббота. 04:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
5 : 3
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Бек (Блэквелл) – 09:12     1:1 Гарланд (Хёгландер, Гронек) – 25:08     2:1 Робертсон (Джонстон, Дюшейн) – 36:29 (pp)     3:1 Хинц (Робертсон, Линделль) – 44:04     4:1 Хинц – 56:33 (sh)     4:2 Дебраск (Петтерссон, Хьюз) – 57:51 (pp)     5:2 Робертсон (Харли, Хинц) – 59:07     5:3 Суси (Ди Джузеппе, Хайнен) – 59:56    
НХЛ — регулярный чемпионат
01 февраля 2025, суббота. 05:00 МСК
Юта
Солт-Лейк-Сити
Окончен
2 : 3
ОТ
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Шмальц (Хэйтон, Келлер) – 20:41 (pp)     2:0 Керфут (Марино, Келлер) – 40:29     2:1 Марченко (Фантилли, Веренски) – 46:25     2:2 Джонсон (ван Римсдайк, Фаббро) – 51:42     2:3 Веренски (Силлинджер) – 61:01    
НХЛ — регулярный чемпионат
01 февраля 2025, суббота. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
5 : 0
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Друен (Пярссинен, Миддлтон) – 04:57     2:0 Нечас (Тэйвз, Лехконен) – 07:39     3:0 Друен – 14:43 (pp)     4:0 Макар (Маккиннон, Друен) – 17:25 (pp)     5:0 Кивиранта – 53:21    

Первое место в Восточной конференции Национальной хоккейной лиги занимает «Вашингтон Кэпиталз», имея в активе 74 очка после 51 сыгранной встречи.

В Западной конференции Национальной хоккейной лиги первое место занимает «Виннипег Джетс» с 75 очками после 53 матчей.

Напомним, регулярный сезон-2024/2025 Национальной хоккейной лиги завершится в апреле следующего года.

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