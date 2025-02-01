«Опять себе в тарелку вместо еды кладём навоз». Кравец — о поражении «Куньлуня» от «Сочи»

Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Михаил Кравец прокомментировал домашнее поражение от «Сочи» (2:4).

«Была очень важная встреча для нас, чтобы приблизиться к «Торпедо». Нанесли 47 бросков, много играли в большинстве, но шайба не шла в ворота. Но не шла она, думаю, из-за того, что внутренний настрой игроков был сегодня недостаточно заслуживающим победы. Соперник, может, играл хуже, может, повезло, но они пластались, хотели, играли с желанием. У нас таких эмоций не было.

В первом периоде, несмотря на полное преимущество, всё вяло, без сердца, без души, без энергии. А когда петушок клюнул — шайбочка не идёт. Опять наступаем на грабли, опять себе в тарелку вместо еды кладём навоз. Плохое поражение. Надеюсь, на следующий матч игроки выйдут злыми и настроенными иначе. Как такое лечить? Каждый должен понимать свою ответственность. Нужно играть против всех команд. На доске перед матчем я написал, что нужно подготовить голову в первую очередь. Слабых команд в КХЛ нет, эти ребята недавно обошли «Динамо» московское, нужно с уважением выходить, а не экономить силы на следующую встречу», — приводит слова Кравца сайт КХЛ.