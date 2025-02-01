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«Опять себе в тарелку вместо еды кладём навоз». Кравец — о поражении «Куньлуня» от «Сочи»

«Опять себе в тарелку вместо еды кладём навоз». Кравец — о поражении «Куньлуня» от «Сочи»
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Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Михаил Кравец прокомментировал домашнее поражение от «Сочи» (2:4).

Фонбет Чемпионат КХЛ
31 января 2025, пятница. 19:30 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
2 : 4
ХК Сочи
Сочи
1:0 Шаров (Кленденинг) – 12:06 (5x5)     1:1 Швырёв (Венгрыжановский, Волков) – 22:58 (4x5)     1:2 Попов (Тянулин, Мачулин) – 26:12 (5x5)     1:3 Федотов (Хохлачёв, Биттен) – 28:14 (5x3)     2:3 Сомерби (Вон, Элинюк) – 32:40 (5x5)     2:4 Швырёв (Хафизов, Тянулин) – 58:34 (en)    

«Была очень важная встреча для нас, чтобы приблизиться к «Торпедо». Нанесли 47 бросков, много играли в большинстве, но шайба не шла в ворота. Но не шла она, думаю, из-за того, что внутренний настрой игроков был сегодня недостаточно заслуживающим победы. Соперник, может, играл хуже, может, повезло, но они пластались, хотели, играли с желанием. У нас таких эмоций не было.

В первом периоде, несмотря на полное преимущество, всё вяло, без сердца, без души, без энергии. А когда петушок клюнул — шайбочка не идёт. Опять наступаем на грабли, опять себе в тарелку вместо еды кладём навоз. Плохое поражение. Надеюсь, на следующий матч игроки выйдут злыми и настроенными иначе. Как такое лечить? Каждый должен понимать свою ответственность. Нужно играть против всех команд. На доске перед матчем я написал, что нужно подготовить голову в первую очередь. Слабых команд в КХЛ нет, эти ребята недавно обошли «Динамо» московское, нужно с уважением выходить, а не экономить силы на следующую встречу», — приводит слова Кравца сайт КХЛ.

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