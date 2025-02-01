Три россиянина вошли в топ-25 лучших игроков НХЛ текущего сезона по версии TSN

Канадский портал TSN опубликовал топ-25 лучших хоккеистов лиги по итогам половины регулярного чемпионата-2024/2025 Национальной хоккейной лиги.
Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров занял пятое место. Форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов расположился на 12-м месте. Кирилл Марченко из «Коламбус Блю Джекетс» — 24-й.
Топ-25 лучших игроков НХЛ текущего сезона выглядит следующим образом:
1. Леон Драйзайтль («Эдмонтон Ойлерз»)
2. Натан Маккиннон («Колорадо Эвеланш»)
3. Коннор Макдэвид («Эдмонтон»)
4. Коннор Хеллебайк («Виннипег Джетс»)
5. Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг»)
6. Куинн Хьюз («Ванкувер Кэнакс»)
7. Кейл Макар («Колорадо»)
8. Микко Рантанен («Каролина Харрикейнз»)
9. Митчелл Марнер («Торонто Мэйпл Лифс»)
10. Кайл Коннор («Виннипег»)
11. Зак Веренски («Коламбус Блю Джекетс»)
12. Кирилл Капризов («Миннесота Уайлд»)
13. Джек Айкел («Вегас Голден Найтс»)
14. Логан Томпсон («Вашингтон Кэпиталз»)
15. Сэм Райнхарт («Флорида Пантерз»)
16. Давид Пастрняк («Бостон Брюинз»)
17. Марк Шайфли («Виннипег»)
18. Трэвис Конечны («Филадельфия Флайерз»)
19. Джек Хьюз («Нью-Джерси Дэвилз»)
20. Вильям Нюландер («Торонто»)
21. Мартин Нечас («Колорадо»)
22. Брейден Пойнт («Тампа»)
23. Остон Мэттьюс («Торонто»)
24. Кирилл Марченко («Коламбус»)
25. Джош Моррисси («Виннипег»).