«Динамо» М— СКА: во сколько начало матча КХЛ-2024/2025, где смотреть

Сегодня, 1 февраля, в Москве пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» примет на своём льду СКА. Встреча на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» начнётся в 17:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Московское «Динамо» с 65 очками в активе после 50 проведённых игр находится на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции.

В текущем сезоне СКА провёл 50 матчей и на данный момент занимает шестое место в таблице Западной конференции КХЛ, набрав 63 очка.