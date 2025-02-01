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Динамо — СКА. Смотреть онлайн
Начало прямой трансляции
16:15 Мск
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Динамо М— СКА: во сколько начало матча КХЛ-2024/2025, где смотреть

«Динамо» М— СКА: во сколько начало матча КХЛ-2024/2025, где смотреть
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Сегодня, 1 февраля, в Москве пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» примет на своём льду СКА. Встреча на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» начнётся в 17:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Фонбет Чемпионат КХЛ
01 февраля 2025, суббота. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
СКА
Санкт-Петербург
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Матч «Динамо» — СКА 1 февраля можно посмотреть эксклюзивно в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» с шоу «Хороший хоккей».

Московское «Динамо» с 65 очками в активе после 50 проведённых игр находится на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции.

В текущем сезоне СКА провёл 50 матчей и на данный момент занимает шестое место в таблице Западной конференции КХЛ, набрав 63 очка.

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