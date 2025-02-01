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Расписание матчей КХЛ на 1 февраля 2025 года

Расписание матчей КХЛ на 1 февраля 2025 года
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Сегодня, 1 февраля, пройдут три встречи регулярного сезона-2024/2025 КХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
01 февраля 2025, суббота. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Торпедо
Нижний Новгород
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
01 февраля 2025, суббота. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Металлург Мг
Магнитогорск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
01 февраля 2025, суббота. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
СКА
Санкт-Петербург
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги возглавляет ярославский «Локомотив», который набрал 80 очков после 51 матча. В тройку на Западе входят череповецкая «Северсталь» и московское «Динамо».

Восточную конференцию Континентальной хоккейной лиги возглавляет челябинский «Трактор», который набрал 72 очка после 53 матчей. В тройку Восточной конференции входят уфимский «Салават Юлаев» и екатеринбургский «Автомобилист».

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