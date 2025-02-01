Расписание матчей ВХЛ на 1 февраля 2025 года

Сегодня, 1 февраля, пройдут восемь встреч OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ 01 февраля 2025, суббота. 10:00 МСК Омские Крылья Омск Не начался Челмет Челябинск Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ 01 февраля 2025, суббота. 13:00 МСК Торпедо-Горький Нижний Новгород Не начался Нефтяник Альметьевск Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ 01 февраля 2025, суббота. 13:00 МСК Химик Воскресенск Не начался Барс Казань Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ 01 февраля 2025, суббота. 15:00 МСК Югра Ханты-Мансийск Не начался Магнитка Магнитогорск Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ 01 февраля 2025, суббота. 15:00 МСК Молот Пермь Не начался Ижсталь Ижевск Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ 01 февраля 2025, суббота. 15:00 МСК Зауралье Курган Не начался Южный Урал Оренбургская область Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ 01 февраля 2025, суббота. 15:30 МСК Олимпия Кирово-Чепецк Не начался Торос Нефтекамск Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ 01 февраля 2025, суббота. 17:00 МСК Рязань-ВДВ Рязань Не начался Челны Набережные Челны Кто победит в основное время? П1 X П2

Турнирную таблицу Всероссийской хоккейной лиги возглавляет «Динамо» из Санкт-Петербурга, которое набрало 70 очков после 47 сыгранных матчей. На втором месте находится «Горняк-УГМК» из Верхней Пышмы также с 70 очками. Замыкает тройку лидеров «Торпедо-Горький», имеющий 69 очков. На последнем месте в регулярном чемпионате ВХЛ расположился «Юнисон-Москва», который сумел заработать лишь 29 очков за 46 встреч.

Действующим обладателем Кубка Петрова является «Нефтяник» из Альметьевска.