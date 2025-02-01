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Расписание матчей ВХЛ на 1 февраля 2025 года

Расписание матчей ВХЛ на 1 февраля 2025 года
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Сегодня, 1 февраля, пройдут восемь встреч OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
01 февраля 2025, суббота. 10:00 МСК
Омские Крылья
Омск
Не начался
Челмет
Челябинск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
01 февраля 2025, суббота. 13:00 МСК
Торпедо-Горький
Нижний Новгород
Не начался
Нефтяник
Альметьевск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
01 февраля 2025, суббота. 13:00 МСК
Химик
Воскресенск
Не начался
Барс
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
01 февраля 2025, суббота. 15:00 МСК
Югра
Ханты-Мансийск
Не начался
Магнитка
Магнитогорск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
01 февраля 2025, суббота. 15:00 МСК
Молот
Пермь
Не начался
Ижсталь
Ижевск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
01 февраля 2025, суббота. 15:00 МСК
Зауралье
Курган
Не начался
Южный Урал
Оренбургская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
01 февраля 2025, суббота. 15:30 МСК
Олимпия
Кирово-Чепецк
Не начался
Торос
Нефтекамск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
01 февраля 2025, суббота. 17:00 МСК
Рязань-ВДВ
Рязань
Не начался
Челны
Набережные Челны
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Турнирную таблицу Всероссийской хоккейной лиги возглавляет «Динамо» из Санкт-Петербурга, которое набрало 70 очков после 47 сыгранных матчей. На втором месте находится «Горняк-УГМК» из Верхней Пышмы также с 70 очками. Замыкает тройку лидеров «Торпедо-Горький», имеющий 69 очков. На последнем месте в регулярном чемпионате ВХЛ расположился «Юнисон-Москва», который сумел заработать лишь 29 очков за 46 встреч.

Действующим обладателем Кубка Петрова является «Нефтяник» из Альметьевска.

Календарь ВХЛ
Турнирная таблица ВХЛ
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