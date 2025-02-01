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«Питтсбург» и «Ванкувер» обменялись хоккеистами

«Питтсбург» и «Ванкувер» обменялись хоккеистами
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«Питтсбург Пингвинз» обменял защитника Маркуса Петтерссона и форварда Дрю О’Коннора в «Ванкувер Кэнакс». Взамен «пингвины» получили форварда Дэнтона Хайнена, защитника Венсана Деарне, права на шведского форварда Мельвина Фернстрёма и выбор в первом раунде драфта НХЛ 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба «Питтсбурга».

«Маркус и Дрю изо дня в день работали за организацию с того момента, как они пришли. Оба игрока — высококлассные хоккеисты, очень конкурентоспособные. Это было непростым решением», — заявил генеральный менеджер «Питтсбурга» Кайл Дубас.

«Питтсбург» с 50 очками занимает предпоследнее, 15-е место, в таблице Востока. «Ванкувер» с 56 очками располагается на девятом месте в таблице Запада.

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