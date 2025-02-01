Вячеслав Быков отреагировал на решение Швеции не бойкотировать игры со сборной России

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков прокомментировал заявление главы хоккейной ассоциации Швеции Андерса Ларссона, который сообщил, что его страна не будет бойкотировать игры командой России в случае допуска последней к международным соревнованиям.

«Не знаю, как в этом плане разум действует у этих федераций, у этих людей. На мой взгляд, от участия нашей сборной и наших ребят выигрывает сам хоккей, и в этом плане наше участие помогает эволюции всего хоккея. Потому что когда соревнуются и состязаются лучшие хоккеисты и лучшие сборные, то это и даёт, в первую очередь, интерес болельщиков и зрителей, эволюцию всего хоккея. Но опять же: когда политика внедряется в какие-то решения в этом плане, то здесь всего можно ожидать.

Главам федераций, которые ранее заявляли о недопустимости участия России, дали приказ теперь говорить обратное? Сложно сказать. Будем надеяться, что всё равно разум возобладает, и люди спорта, люди культуры будут всё-таки общаться, от этого только мировое сообщество выигрывает. Но опять же хочу сказать: в случае когда политика вмешается в какие-то дела, то простым людям, будь это чиновники каких-то организаций, сложно принимать соответствующие правильные решения», — цитирует Быкова «ВсеПроСпорт».