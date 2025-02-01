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Вячеслав Быков отреагировал на решение Швеции не бойкотировать игры со сборной России

Вячеслав Быков отреагировал на решение Швеции не бойкотировать игры со сборной России
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Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков прокомментировал заявление главы хоккейной ассоциации Швеции Андерса Ларссона, который сообщил, что его страна не будет бойкотировать игры командой России в случае допуска последней к международным соревнованиям.

«Не знаю, как в этом плане разум действует у этих федераций, у этих людей. На мой взгляд, от участия нашей сборной и наших ребят выигрывает сам хоккей, и в этом плане наше участие помогает эволюции всего хоккея. Потому что когда соревнуются и состязаются лучшие хоккеисты и лучшие сборные, то это и даёт, в первую очередь, интерес болельщиков и зрителей, эволюцию всего хоккея. Но опять же: когда политика внедряется в какие-то решения в этом плане, то здесь всего можно ожидать.

Главам федераций, которые ранее заявляли о недопустимости участия России, дали приказ теперь говорить обратное? Сложно сказать. Будем надеяться, что всё равно разум возобладает, и люди спорта, люди культуры будут всё-таки общаться, от этого только мировое сообщество выигрывает. Но опять же хочу сказать: в случае когда политика вмешается в какие-то дела, то простым людям, будь это чиновники каких-то организаций, сложно принимать соответствующие правильные решения», — цитирует Быкова «ВсеПроСпорт».

Матч «Динамо» — СКА 1 февраля можно посмотреть эксклюзивно в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» с шоу «Хороший хоккей».
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