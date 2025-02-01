«Динамо» М— СКА: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 17:00 мск
Сегодня, 1 февраля, в Москве пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» примет на своём льду СКА. Встреча на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» начнётся в 17:00 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.
Матч «Динамо» — СКА 1 февраля можно посмотреть эксклюзивно в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» с шоу «Хороший хоккей».
Московское «Динамо» с 65 очками в активе после 50 проведённых игр находится на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции.
В текущем сезоне СКА провёл 50 матчей и на данный момент занимает шестое место в таблице Западной конференции КХЛ, набрав 63 очка.
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