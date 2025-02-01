«Локомотив»— «Металлург»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 17:00 мск

Сегодня, 1 февраля, в Ярославле пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» примет на своём льду магнитогорский «Металлург». Встреча на стадионе «Арена-2000» начнётся в 17:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 01 февраля 2025, суббота. 17:00 МСК Локомотив Ярославль Не начался Металлург Мг Магнитогорск Кто победит в основное время? П1 X П2

Ярославский «Локомотив» с 80 очками после 51 матча занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.

На данный момент «Металлург» провёл 50 матчей и расположился на пятой строчке в таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, имея в активе 64 очка.

Это будет второй матч команд в сезоне. В первой игре чемпионата сильнее был «Локомотив» (3:2).