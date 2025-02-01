Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо — СКА. Смотреть онлайн
Начало прямой трансляции
16:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Локомотив— Металлург: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 17:00 мск

«Локомотив»— «Металлург»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 17:00 мск
Комментарии

Сегодня, 1 февраля, в Ярославле пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» примет на своём льду магнитогорский «Металлург». Встреча на стадионе «Арена-2000» начнётся в 17:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Фонбет Чемпионат КХЛ
01 февраля 2025, суббота. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Металлург Мг
Магнитогорск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Ярославский «Локомотив» с 80 очками после 51 матча занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.

На данный момент «Металлург» провёл 50 матчей и расположился на пятой строчке в таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, имея в активе 64 очка.

Это будет второй матч команд в сезоне. В первой игре чемпионата сильнее был «Локомотив» (3:2).

Календарь КХЛ
Турнирная таблица КХЛ
Материалы по теме
Владимир Плющев: критика календаря КХЛ Андреем Разиным выглядит нелепо
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android