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ЦСКА— Торпедо: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 17:00 мск

ЦСКА— «Торпедо»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 17:00 мск
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Сегодня, 1 февраля, в Москве пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный ЦСКА примет на своём льду нижегородское «Торпедо». Встреча на стадионе «ЦСКА-Арена» начнётся в 17:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Фонбет Чемпионат КХЛ
01 февраля 2025, суббота. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Торпедо
Нижний Новгород
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П1
X
П2

Армейский клуб расположился на пятом месте в таблице Западной конференции КХЛ, после 49 матчей набрав 64 очка.

В текущем сезоне «Торпедо» провело 50 игр и на данный момент занимает восьмое место в таблице Западной конференции КХЛ, имея в активе 54 очка.

Это будет четвёртый матч команд в сезоне. В двух предыдущих встречах сильнее был ЦСКА, в одном — «Торпедо».

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