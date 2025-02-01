Олимпийский чемпион оценил решение Тортореллы снять Мичкова с игры с «Айлендерс»

Олимпийский чемпион — 1988, чемпион мира — 1986, участник тренерского совета ФХР Сергей Светлов прокомментировал решение главного тренера «Филадельфии Флайерз» Джона Тортореллы посадить российского форварда Матвея Мичкова в игре с «Нью-Йорк Айлендерс».

«На мой взгляд, самое неправильное в этой истории — искать правых и виноватых, их просто нет. С одной стороны — тренер, за плечами которого 1600 матчей в НХЛ, с другой — очень талантливый форвард, новичок.

Тут должно быть правильное взаимодействие, притирка. Мичков — интересный и своеобразный форвард, он всегда на своей игровой волне и готов отстаивать свою правоту. Но от тренера с таким опытом можно взять много полезных моментов, которые для становления — только в плюс.

Тут ситуацию усложняет и турнирное положение «Филадельфии». Сейчас ключевой отрезок чемпионата, ещё не потерян шанс на плей-офф, многие матчи — за четыре очка. Это заставляет тренера закручивать гайки, что и наблюдается.

У Матвея есть знаковые качества для НХЛ — талант, игровая наглость, в каких-то моментах — умение гнуть свою линию, самодостаточность. В первой четверти чемпионата было и в общем-то либеральное отношение к новичку со стороны тренера, что для Матвея очень важно. Ближе к зиме началась турнирная гонка — и наставники «Филадельфии» упростили игру, что отразилось и на нашем хоккеисте», — приводит слова Светлова Russia-Hockey.