«Лет через 10». Фетисов — о завершении карьеры Овечкина в московском «Динамо»

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов ответил на вопрос, нужно ли Александру Овечкину подписывать новое соглашение с «Вашингтон Кэпиталз», и рассказал, когда форварду стоит завершать карьеру в московском «Динамо».

— Подписывать новый контракт с Овечкиным — или не стóит?

— Это от Саши зависит на самом деле. Его будет решение. Для «Вашингтона» рекорд (погоня Овечкина за рекордом Гретцки. — Прим. «Чемпионата») — это серьёзный шаг. Если Саша побьёт все лучшие достижения, то в дальнейшем это повысит стоимость всей команды. Я думаю, что в «Вашингтоне» считать умеют. Они примут единственно правильное решение.

— Стоит ли рассмотреть завершение карьеры в московском «Динамо», о чём неоднократно говорил сам Овечкин?

— Лет через 10 — да, наверное. Ещё есть вариант, когда таким игрокам предлагается часть команды на будущее. Процент от команды. И Гретцки, и Лемьё таким образом получили. Насчёт остальных я не знаю. Но, может, это тоже будет решением. По завершению карьеры или прямо сейчас «Вашингтону» можно будет предложить такую опцию Овечкину как игроку, который за эту команду выступал и который эту команду прославил. Потому что «Вашингтон» до Саши и сейчас — это два разных продукта, если говорить языком бизнеса, — цитирует Фетисова «Спорт день за днем».