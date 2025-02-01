Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо — СКА. Смотреть онлайн
Начало прямой трансляции
16:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Лет через 10». Фетисов — о завершении карьеры Овечкина в московском «Динамо»

«Лет через 10». Фетисов — о завершении карьеры Овечкина в московском «Динамо»
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов ответил на вопрос, нужно ли Александру Овечкину подписывать новое соглашение с «Вашингтон Кэпиталз», и рассказал, когда форварду стоит завершать карьеру в московском «Динамо».

— Подписывать новый контракт с Овечкиным — или не стóит?
— Это от Саши зависит на самом деле. Его будет решение. Для «Вашингтона» рекорд (погоня Овечкина за рекордом Гретцки. — Прим. «Чемпионата») — это серьёзный шаг. Если Саша побьёт все лучшие достижения, то в дальнейшем это повысит стоимость всей команды. Я думаю, что в «Вашингтоне» считать умеют. Они примут единственно правильное решение.

— Стоит ли рассмотреть завершение карьеры в московском «Динамо», о чём неоднократно говорил сам Овечкин?
— Лет через 10 — да, наверное. Ещё есть вариант, когда таким игрокам предлагается часть команды на будущее. Процент от команды. И Гретцки, и Лемьё таким образом получили. Насчёт остальных я не знаю. Но, может, это тоже будет решением. По завершению карьеры или прямо сейчас «Вашингтону» можно будет предложить такую опцию Овечкину как игроку, который за эту команду выступал и который эту команду прославил. Потому что «Вашингтон» до Саши и сейчас — это два разных продукта, если говорить языком бизнеса, — цитирует Фетисова «Спорт день за днем».

Материалы по теме
Овечкин высказался о работе тренерского штаба «Вашингтона»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android