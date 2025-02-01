Плющев: Швеция — хоккейная держава, а не что-то прибалтийское, которое всё время тявкает

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев оценил заявление главы хоккейной ассоциации Швеции Андерса Ларссона, который сообщил, что его страна не будет бойкотировать игры с командой России в случае допуска последней к международным соревнованиям.

«Это приятно слышать. Потому что Швеция — это хоккейная держава, а не что-то прибалтийское, непонятное, которое всё время тявкает в нашу сторону. Будем надеяться, что это высказывание действительно имеет под собой силу и определённые основания. Будем надеяться, что в 2026 году мы получим возможность реализовать себя на Олимпийских играх», — приводит слова Плющева Vprognoze.

Напомним, вопрос о допуске сборной России по хоккею к Олимпиаде-2026 будет обсуждаться на заседании Совета ИИХФ 2-4 февраля.