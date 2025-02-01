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Михайлов: Ротенберг побьёт мой рекорд по матчам во главе СКА, какие его годы

Михайлов: Ротенберг побьёт мой рекорд по матчам во главе СКА, какие его годы
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Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов прокомментировал выход Романа Ротенберга на третье место по матчам во главе СКА. Михайлов занимает первое место в данном рейтинге.

«А сколько у меня-то матчей? 630? Ротенберг побьёт мой рекорд, какие его годы. Он же ещё совсем молодой, у него всё впереди. Честно говоря, не задумывался об этом достижении. Сколько я шайб забросил — знаю, а вот про количество матчей не думал даже. Это больше журналистам и болельщикам интересно, а тренер отдаётся работе и на такие цифры внимания не обращает», — приводит слова Михайлова «ВсеПроСпорт».

Роман Ротенберг в качестве главного тренера СКА провёл 237-й матч. Первое и второе место по количеству игр занимают Борис Михайлов (630) и Николай Пучков (507).

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