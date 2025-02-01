Михайлов: Ротенберг побьёт мой рекорд по матчам во главе СКА, какие его годы

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов прокомментировал выход Романа Ротенберга на третье место по матчам во главе СКА. Михайлов занимает первое место в данном рейтинге.

«А сколько у меня-то матчей? 630? Ротенберг побьёт мой рекорд, какие его годы. Он же ещё совсем молодой, у него всё впереди. Честно говоря, не задумывался об этом достижении. Сколько я шайб забросил — знаю, а вот про количество матчей не думал даже. Это больше журналистам и болельщикам интересно, а тренер отдаётся работе и на такие цифры внимания не обращает», — приводит слова Михайлова «ВсеПроСпорт».

Роман Ротенберг в качестве главного тренера СКА провёл 237-й матч. Первое и второе место по количеству игр занимают Борис Михайлов (630) и Николай Пучков (507).