Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо — СКА. Смотреть онлайн
Начало прямой трансляции
16:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Генеральный менеджер «Ак Барса» Валиуллин оценил игру декабрьских новичков клуба

Генеральный менеджер «Ак Барса» Валиуллин оценил игру декабрьских новичков клуба
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин оценил игру декабрьских новичков клуба — форвардов Эрика О’Делла, Алексея Пустозёрова и защитника Степана Фальковского.

— Насколько вас удовлетворяет игра новичков, которых «Ак Барс» подписал в декабре?
— Хочется сказать отдельно по каждому. Эрик О’Делл не выступал около трёх месяцев, ему необходимо набрать игровые кондиции. Как бы ты ни тренировался, всё равно нужно обрести игровой тонус. Потихонечку увеличиваем его игровое время, смотрим, как он работает на тренировочных занятиях. Думаю, у него всё будет хорошо.

Алексей Пустозёров был вне игры даже больше, порядка восьми месяцев. Он понимает, что от него требуют тренеры, хорошо выполняет игровые задания. Поначалу ему приходилось тяжело, сейчас он немного разыгрался, стал больше понимать, начал забивать.

Степан Фальковский был одним из лидеров СКА. Он прекрасно понимает, куда и для каких задач перешёл. Видим у него лидерские качества. Для нас это — усиление, — сказал Валиуллин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Маратом Валиуллиным читайте на «Чемпионате»:
«Очень интересно, откуда пошёл слух про Кузьменко». Интервью с генменеджером «Ак Барса»
Эксклюзив
«Очень интересно, откуда пошёл слух про Кузьменко». Интервью с генменеджером «Ак Барса»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android