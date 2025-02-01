Генеральный менеджер «Ак Барса» Валиуллин оценил игру декабрьских новичков клуба

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин оценил игру декабрьских новичков клуба — форвардов Эрика О’Делла, Алексея Пустозёрова и защитника Степана Фальковского.

— Насколько вас удовлетворяет игра новичков, которых «Ак Барс» подписал в декабре?

— Хочется сказать отдельно по каждому. Эрик О’Делл не выступал около трёх месяцев, ему необходимо набрать игровые кондиции. Как бы ты ни тренировался, всё равно нужно обрести игровой тонус. Потихонечку увеличиваем его игровое время, смотрим, как он работает на тренировочных занятиях. Думаю, у него всё будет хорошо.

Алексей Пустозёров был вне игры даже больше, порядка восьми месяцев. Он понимает, что от него требуют тренеры, хорошо выполняет игровые задания. Поначалу ему приходилось тяжело, сейчас он немного разыгрался, стал больше понимать, начал забивать.

Степан Фальковский был одним из лидеров СКА. Он прекрасно понимает, куда и для каких задач перешёл. Видим у него лидерские качества. Для нас это — усиление, — сказал Валиуллин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.