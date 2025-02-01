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«Думали немного наперёд». Валиуллин — о подписании контракта с О’Деллом

«Думали немного наперёд». Валиуллин — о подписании контракта с О’Деллом
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Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин прокомментировал подписание контракта с форвардом Эриком О’Деллом.

— О’Делл — усиление конкретно под поход за Кубком Гагарина в этом сезоне или же видите в его подписании долгосрочную перспективу?
— Не буду лукавить и скажу как есть. Всё зависит от того, как он сыграет, как покажет себя. Действительно думали немного наперёд — это касается плей-офф и последних матчей. Мы этого плана по нему придерживаемся. А дальше всё в его руках, — сказал Валиуллин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

О’Делл перешёл в «Ак Барс» в декабре, подписав контракт до конца сезона. Ранее он выступал за московское «Динамо». В составе казанской команды канадец в трёх матчах не отметился результативными действиями.

Полную версию эксклюзивного интервью с Маратом Валиуллиным читайте на «Чемпионате»:
«Очень интересно, откуда пошёл слух про Кузьменко». Интервью с генменеджером «Ак Барса»
Эксклюзив
«Очень интересно, откуда пошёл слух про Кузьменко». Интервью с генменеджером «Ак Барса»
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