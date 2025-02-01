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Генеральный менеджер «Ак Барса» прокомментировал слухи об интересе к Андрею Кузьменко

Генеральный менеджер «Ак Барса» прокомментировал слухи об интересе к Андрею Кузьменко
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Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин прокомментировал слухи об интересе к нападающему «Филадельфии Флайерз» Андрею Кузьменко.

— Прошёл слух, что Андрей Кузьменко летом может пополнить состав «Ак Барса»...
— Нам тоже очень интересно, откуда он вообще пошёл (смеётся). Какой-то вброс о том, что мы претендуем на него. Сами узнали об этом из СМИ, — сказал Валиуллин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Напомним, в нынешнем регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги 28-летний Андрей Кузьменко провёл 37 матчей, в которых забросил четыре шайбы и отдал 11 результативных передач.

Полную версию эксклюзивного интервью с Маратом Валиуллиным читайте на «Чемпионате»:
«Очень интересно, откуда пошёл слух про Кузьменко». Интервью с генменеджером «Ак Барса»
Эксклюзив
«Очень интересно, откуда пошёл слух про Кузьменко». Интервью с генменеджером «Ак Барса»
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