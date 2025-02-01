«Если бы он хотел спрятать его, то сделал бы это хорошо». Валиуллин — о телефоне Дыняка

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин высказался о ситуации с Никитой Дыняком, у которого во время игры из амуниции выпал телефон.

— Насколько серьёзно лично вы отнеслись к эпизоду с выпавшим телефоном Никиты Дыняка в матче с «Авангардом»?

— Интересный момент. Никита действительно не брал телефон во время собрания. Просто он как-то неудачно завалился. Телефон же потом вылетел на лёд. Если бы Никита хотел его спрятать, то сделал бы это хорошо, и телефон бы не вылетел (смеётся). Комическая ситуация. КХЛ отправила всем клубам письма, в которых сказала, что за посторонние предметы на льду команды будут наказываться двухминутным штрафом. А Никита теперь популярен не только в России, но и за рубежом. Везде этот клип с ним крутили. Ничего плохого я в этом не вижу, всякое бывает, — сказал Валиуллин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.