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«Если бы он хотел спрятать его, то сделал бы это хорошо». Валиуллин — о телефоне Дыняка

«Если бы он хотел спрятать его, то сделал бы это хорошо». Валиуллин — о телефоне Дыняка
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Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин высказался о ситуации с Никитой Дыняком, у которого во время игры из амуниции выпал телефон.

— Насколько серьёзно лично вы отнеслись к эпизоду с выпавшим телефоном Никиты Дыняка в матче с «Авангардом»?
— Интересный момент. Никита действительно не брал телефон во время собрания. Просто он как-то неудачно завалился. Телефон же потом вылетел на лёд. Если бы Никита хотел его спрятать, то сделал бы это хорошо, и телефон бы не вылетел (смеётся). Комическая ситуация. КХЛ отправила всем клубам письма, в которых сказала, что за посторонние предметы на льду команды будут наказываться двухминутным штрафом. А Никита теперь популярен не только в России, но и за рубежом. Везде этот клип с ним крутили. Ничего плохого я в этом не вижу, всякое бывает, — сказал Валиуллин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Маратом Валиуллиным читайте на «Чемпионате»:
«Очень интересно, откуда пошёл слух про Кузьменко». Интервью с генменеджером «Ак Барса»
Эксклюзив
«Очень интересно, откуда пошёл слух про Кузьменко». Интервью с генменеджером «Ак Барса»
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