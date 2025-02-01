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КХЛ назвала лучших игроков января 2025 года

КХЛ назвала лучших игроков января 2025 года
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Континентальная хоккейная лига определила лучших игроков января 2025 года.

Фото: КХЛ

Лучшим вратарём был признан голкипер московского «Динамо» Владислав Подъяпольский. В семи играх вратарь одержал шесть побед с 94,6% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 1,69 при одном «сухом» матче.

Лучшим защитником признан Григорий Дронов из «Трактора». В 12 встречах игрок обороны забросил четыре шайбы и отдал пять результативных передач с показателем полезности «+9».

Лучшим нападающим признан форвард «Салавата Юлаева» Джош Ливо. В 10 играх хоккеист уфимского клуба забросил 13 шайб и отдал шесть результативных передач.

Лучшим новичком признан форвард СКА Иван Демидов. В 11 встречах 19-летний игрок забросил девять голов, заработав 14 очков.

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