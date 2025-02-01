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Андрей Назаров назвал главную причину участившихся травм в КХЛ

Андрей Назаров назвал главную причину участившихся травм в КХЛ
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Известный тренер Андрей Назаров назвал главную причину участившихся травм в Континентальной хоккейной лиге.

«Мы видим, что в КХЛ началась эпидемия травм. Многие скажут, что во всём виноваты очень тяжёлый график или участившаяся грубость. Лично я по своему опыту могу заявить следующее: в наши годы мы проводили под 100 матчей в сезоне. Теперь могу посоветовать хоккеистам не бежать через пять минут после финальной сирены домой, а делать заминку, растяжку, крутить велосипед. Для профессиональных спортсменов очень важно грамотное восстановление, подготовка к завтрашнему дню. Человек должен понимать: его тело — это его бизнес.

Мы живём в непростое время, наши новые старые «друзья» прекрасно понимают, что мир стал многополярным, но не хотят с этим соглашаться и предпринимают попытки на нас надавить, но у них ничего не получится. У нас свой путь, который мы пройдём плечом к плечу, объединившись вокруг нашего национального лидера. Победа будет за нами», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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