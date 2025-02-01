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Генменеджер «Ак Барса» высказался об интересе «Анахайма» к Артёму Галимову

Генменеджер «Ак Барса» высказался об интересе «Анахайма» к Артёму Галимову
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Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин высказался об интересе клуба «Анахайм Дакс» к нападающему Артёму Галимову.

— К вам обращались из «Анахайма» по поводу Артёма Галимова?
— Слышали об интересе от его представителей, но с нами никто не связывался. Ведём переговоры о продлении контракта с Артёмом.

— Как считаете, готов ли он к отъезду за океан?
— По одному сезону сложно судить. С другой стороны, ему уже 25 лет. Мы тоже всё прекрасно понимаем. Но хотим, чтобы он остался. Будем всё для этого делать.

— В чём видите причину его прогресса в этом сезоне? Смена тренера так повлияла?
— Не сказал бы, что в предыдущие годы ему завязывали руки. Наверное, он начал взрослеть и понимать, что хоккейная карьера не вечная. В этом сезоне ему стали чуть больше доверять. К тому же с ним в звене были хорошие партнёры — Илья Сафонов, Александр Барабанов. Артём вышел на лидерские позиции. После предыдущего сезона ушли многие ребята, и он взял это бремя лидера на себя, — сказал Валиуллин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Маратом Валиуллиным читайте на «Чемпионате»:
«Очень интересно, откуда пошёл слух про Кузьменко». Интервью с генменеджером «Ак Барса»
Эксклюзив
«Очень интересно, откуда пошёл слух про Кузьменко». Интервью с генменеджером «Ак Барса»
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