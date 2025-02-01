Валиуллин — об ударах в голову: нет таких игроков, которые хотели бы вредить другим

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин рассказал об участившихся травмах в Континентальной хоккейной лиге.

— На днях КХЛ разослала по клубам специальное письмо, в котором обратила внимание на «участившиеся травмы в эпизодах, не связанных с отбором шайбы и честным соперничеством». Насколько необходима такая инициатива?

— Борьба идёт везде, удары в голову происходят. Но бывают же разные моменты. Я, например, не считаю, что Марченко играл грубо против Ливо. Он шёл в борьбу, у него голова была опущена, рука поднималась. Какого-то определённого воздействия он не хотел. А бывают ситуации, когда целенаправленно бьют в голову или в другие части тела. Нет таких игроков, которые хотели бы совершать грубость, вредить другому человеку. Потому что в следующем матче всё может поменяться и такой игрок может сам получить удар.

— Назрело ли, на ваш взгляд, такое обращение от лиги в этот конкретный момент времени?

— Такое всегда происходит, когда зацикливаешь на этом внимание. Грубо говоря, когда хочешь купить белую машину, начинаешь замечать все белые машины вокруг. Думаю, что обращать внимание на это надо постоянно. Удары в голову — это плохо. Но нужно оценивать это от момента к моменту. Смотреть на разные факторы — целенаправленно или нет, один и тот же игрок совершает такое на постоянной основе или случайно. Хоккеист может играть в лиге 5-10 лет, а затем один раз попасть в голову — и его сразу начинают обвинять во всех бедах. Это неверно, — сказал Валиуллин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.