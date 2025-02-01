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«Интерес из НХЛ к нему есть на протяжении двух-трёх лет». Валиуллин — о Сафонове

«Интерес из НХЛ к нему есть на протяжении двух-трёх лет». Валиуллин — о Сафонове
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Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин рассказал об интересе к нападающему Илье Сафонову со стороны команд НХЛ.

— Насколько реален интерес из НХЛ к Илье Сафонову?
— К нему действительно есть интерес из-за океана уже на протяжении двух-трёх лет. Мы общаемся с Ильёй и его агентом. Будем дожидаться конца сезона, потом наступит ясность.

— Если игроки захотят уехать, чем «Ак Барс» сможет их удержать?
— Мы всё для этого делаем, но в первую очередь всё зависит от их желания — хотят ли они остаться здесь или же попробовать что-то новое, — сказал Валиуллин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Маратом Валиуллиным читайте на «Чемпионате»:
«Очень интересно, откуда пошёл слух про Кузьменко». Интервью с генменеджером «Ак Барса»
Эксклюзив
«Очень интересно, откуда пошёл слух про Кузьменко». Интервью с генменеджером «Ак Барса»
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