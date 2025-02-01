«Интерес из НХЛ к нему есть на протяжении двух-трёх лет». Валиуллин — о Сафонове

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин рассказал об интересе к нападающему Илье Сафонову со стороны команд НХЛ.

— Насколько реален интерес из НХЛ к Илье Сафонову?

— К нему действительно есть интерес из-за океана уже на протяжении двух-трёх лет. Мы общаемся с Ильёй и его агентом. Будем дожидаться конца сезона, потом наступит ясность.

— Если игроки захотят уехать, чем «Ак Барс» сможет их удержать?

— Мы всё для этого делаем, но в первую очередь всё зависит от их желания — хотят ли они остаться здесь или же попробовать что-то новое, — сказал Валиуллин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.