Генменеджер «Ак Барса»: школы в России — сильнейшие в мире. КХЛ ничем не уступает НХЛ

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин оценил уровень хоккейных школ в России.

— Летом ожидается большой отток россиян из КХЛ. Это повод для гордости тем, что у нас воспитывается большое количество талантов, или же проблема?

— Школы в России — сильнейшие в мире. Из НХЛ смотрят в сторону наших игроков, многие ребята уезжали и в предыдущие годы, это происходит ежегодно. Может, это и повод для гордости, но наша лига тоже сильная. Считаю, что КХЛ ничем не уступает НХЛ. Ребята, которые возвращаются сюда, это прекрасно видят. Наша лига развивается, — сказал Валиуллин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.