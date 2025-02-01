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Генменеджер «Ак Барса»: школы в России — сильнейшие в мире. КХЛ ничем не уступает НХЛ

Генменеджер «Ак Барса»: школы в России — сильнейшие в мире. КХЛ ничем не уступает НХЛ
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Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин оценил уровень хоккейных школ в России.

— Летом ожидается большой отток россиян из КХЛ. Это повод для гордости тем, что у нас воспитывается большое количество талантов, или же проблема?
— Школы в России — сильнейшие в мире. Из НХЛ смотрят в сторону наших игроков, многие ребята уезжали и в предыдущие годы, это происходит ежегодно. Может, это и повод для гордости, но наша лига тоже сильная. Считаю, что КХЛ ничем не уступает НХЛ. Ребята, которые возвращаются сюда, это прекрасно видят. Наша лига развивается, — сказал Валиуллин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Маратом Валиуллиным читайте на «Чемпионате»:
«Очень интересно, откуда пошёл слух про Кузьменко». Интервью с генменеджером «Ак Барса»
Эксклюзив
«Очень интересно, откуда пошёл слух про Кузьменко». Интервью с генменеджером «Ак Барса»
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